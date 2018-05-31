В Киеве открыли для проезда Крещатик

Планировалось открыть улицу для проезда 1 июня.

В Киеве открыли для проезда транспорта улицу Крещатик.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников на своей странице в социальной сети Facebook.

«Всем кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. На сутки раньше плана перекрытия», - отметил Резников

Как сообщал УНИАН, движение транспорта по улице Крещатик было закрыто с 12 мая в связи с монтажом на центральной улице города фан-зоны для футбольных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. Фан-зона работала 24-27 мая, после чего несколько дней проводился демонтаж ее конструкций. Предполагалось, что движение транспорта по Крещатику будет перекрыто до 31 мая.