Убитый в Киеве Бабченко в последнем посте рассказал, как четыре года назад избежал смерти

Бабченко рассказал, что "вторых дней рождения" у него было "немало".

Убитый в Киеве 29 мая российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко за несколько часов до смерти написал в Facebook, что в этот день у него - "второй день рождения".

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"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко.

В комментариях один из его друзей написал: "Сколько у тебя уже таких "дней рождений" набежало? Немало, наверное". Бабченко ответил: "Немало".

Как сообщал УНИАН, гражданина РФ Бабченко, телеведущего и журналиста, убили в его доме выстрелом в спину.