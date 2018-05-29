"Зато появилась вентиляция": электричка "потеряла" окно по пути во Львов (фото)

16:03, 29 мая 2018
Общество
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Facebook Александр Рудоманов

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Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.

"Электричка Здолбунов-Львов потеряла окно во время разъезда с Хюндай. Хотя с другой стороны теперь есть вентиляция в вагоне", - иронизирует журналист. 

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове возле конечной остановки дотла сгорела маршрутка. В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв.

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Теги: #электричка