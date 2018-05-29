"Зато появилась вентиляция": электричка "потеряла" окно по пути во Львов (фото)
16:03, 29 мая 2018Общество
294
Электричка "Здолбунов-Львов" потеряла окно во время разъезда с Хюндай.
Facebook Александр Рудоманов
У электрички, следующей по маршруту Здолбунов-Львов, выпало окно во время разъезда с другим поездом. Инцидент произошел 25 мая.
Читайте такжеНа Сумщине пьяный водитель въехал в группу детей, погиб 2-летний мальчик
Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.
"Электричка Здолбунов-Львов потеряла окно во время разъезда с Хюндай. Хотя с другой стороны теперь есть вентиляция в вагоне", - иронизирует журналист.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львове возле конечной остановки дотла сгорела маршрутка. В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter