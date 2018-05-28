Российский суд огласит приговор Сущенко 4 июня - Фейгин

Обвинение попросило приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

Российский суд огласит приговор обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.

Об этом сообщил в Twitter общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.

«Приговор Сущенко будет объявленн 4 июня 2018 года», - написал он.

Читайте такжеЗащищать в российском суде украинца Сущенко будет другой адвокат – Фейгин

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, в ходе прений сторон на заседании Московского городского суда по делу Сущенко обвинение попросило приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката.