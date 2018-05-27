Тайных дел мастера: журналисты рассказали об обрядах экзорцизма – сеансах изгнания бесов (видео)

Также журналисты рассказали о том, какие политические деятели обращаются к гадалкам и различным магическим сеансам.

Страшные сеансы изгнания бесов в прямом эфире. Журналисты показали и рассказали о тайных встречах экзорцистов в глухих лесах Карпат. Кто и зачем приезжает туда из известных священников? А также, невыдуманная история, как журналисты побывали на тайном спиритическом сеансе под Киевом.

Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Журналисты рассказали, для каких известных политиков устраивают магические действа и зачем. А также навели 100-процентные доказательства, что топ-менеджеры НБУ принимают решения только после консультаций с магами - журналисты нашли всех их гадалок.

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Экзорцизм – это обряд изгнания бесов и других темных существ из одержимого ими человека молитвами и специальными ритуалами. О подобных угрозах упоминают даже в Библии, а обряд экзорцизма проводил еще Иисус Христос и его Апостолы.

Подобные ритуалы существуют и в иудаизме.

Помощи и защиты в церкви просят не только политики, но и звезды шоубизнеса. И признаться в этом публично не хочет никто. Только издалека намекают о возможных договоренностях с высшими силами.

Если что-то и существует в действительности, то всегда есть баланс – как злого, так и доброго. Главное, как утверждают все приближенные к высшим силам, верить в свою силу и тогда, чтобы там темного не было, оно не осядет в ваших мыслях или, даже, душе. Добро всегда побеждает зло!