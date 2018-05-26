Финал Лиги чемпионов в Киеве: порядок обеспечивают 10 тысяч правоохранителей

Утром полицейские предотвратили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин.

В Киеве в день финала Лиги чемпионов УЕФА за порядком будут следить 10 тысяч работников всех ведомств системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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"Сегодня в столице состоится финальный футбольный поединок Лиги чемпионов УЕФА. Поэтому правоохранители будут делать все, чтобы не допустить конфликтов и провокаций. Во второй половине дня и до завершения матча за порядком следят 10 тысяч работников всех ведомств системы МВД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин.

В частности, в 6:30 на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские, которые несут службу в центральной части города, немедленно вмешались и прекратили конфликт.

"В 7:55 ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике. Полицейские и нацгвардийцы провели с компаниями профилактические беседы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов. Трофей разыграют испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало игры в 21.45.