Кинопрокатчики просят Ющенко, Тимошенко и Яценюка не спешить с украинским языком

Около 60% владельцев и руководителей кинозалов Украины и подавляющего большинства украинских дистрибьюторов сделали свои предложения, призванные решить вопрос с украинским дубляжом. Об этом идет речь в обращении представителей киноиндустрии к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, текст которого передан УНИАН.

Основное предложение кинопрокатчиков – установить переходный период сроком на 3 года для перехода на 100% дубляж фильмов на украинский язык. Это позволило бы, благодаря росту количества кинотеатров и введению в Украине всех технических составляющих процесса дублирования, перейти на качественный процесс дублирования без потерь для интересов зрителей и киноиндустрии. Также, по их мнению, за это время необходимо провести широкую пропагандистскую и разъяснительную кампанию среди зрительской аудитории относительно перехода кинопроката на украинский язык.

Представители киноиндустрии проинформировали руководство страны о критической ситуации, которая сложилась в украинском кинематографе на протяжении последних двух месяцев.

«В связи с принятием 20 декабря 2007 года Конституционным Судом Украины решения, которым растолкована часть вторая статьи 14 Закона Украины „Про кинематографию”, и юридически некорректной трактовкой Министерством культуры и туризма этого решения, существенно изменена структура украинского кинопрокатного рынка и функционирования кинобизнеса. Возникшая ситуация уже сегодня приводит к крайне негативным последствиям как в культурном плане, так и экономическом», - идет речь в письме.

В подтверждение своих слов кинопрокатчики приводят статистику посещаемости кинотеатров в феврале текущего года. В частности, по их словам, прогнозируется снижение общего объема рынка с 385 млн. грн. до 308 млн. грн. И такое сокращение на 20% является оптимистичным вариантом. В пессимистическом варианте ожидаемое сокращение составляет свыше 30% (а в восточных и южных регионах - до 70%).

Таким образом, чистые потери индустрии за 2008 год, по оптимистичному прогнозу, составят около 77 млн. грн., утверждают кинопрокатчики.

«Сокращение рынка кинопроката связано как с уменьшением количества посетителей украиноязычных фильмов на востоке и юге страны, так и с уменьшением количества фильмов, которые выйдут в прокат. По предварительным оценкам компаний-дистрибьютеров, количество фильмов в текущем году может уменьшиться на 30%. Это связано с экономической нецелесообразностью выпуска фильмов в связи с появлением дополнительных высоких расходов на дубляж”, идет речь в обращении кинопрокатчиков.

Уже сегодня из-за отрицательной рентабельности в связи с необходимостью дополнительных расходов на украинский дубляж 20 фильмов было снято с проката, утверждают они.

Также одним из самых болезненных последствий есть отток русскоязычных зрителей из кинотеатров и соответствующий рост продаж видеопродукции, которые будут предлагать фильмы в российском переводе.

“Все это ведет к снижению темпов роста рынка, а что наиболее опасно – это сокращение количества строительства и запуска новых кинотеатров в стране, что в свою очередь, существенно снизит потенциал бизнеса и его инвестиционную привлекательность», - отмечено в обращении кинопрокатчиков.