На Луганщине сохраняется наиболее напряженная обстановка - СНБО

Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО наблюдается в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Наиболее напряженная ситуация в Луганской области», - отметил он, сообщив, что «боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты вблизи пгт Станица Луганская».