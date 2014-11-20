На Луганщине сохраняется наиболее напряженная обстановка - СНБО

13:53, 20 ноября 2014
Общество
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Боевики 4 раза обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи пгт Станица Луганская.

REUTERS

Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО наблюдается в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Наиболее напряженная ситуация в Луганской области», - отметил он, сообщив, что «боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты вблизи пгт Станица Луганская».

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