В Луганской области под обстрелами погибли трое мирных жителей

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

«Вчера боевики ЛНР обстреляли из систем залпового огня “Град” с.Тошковку Попаснянского района. Несколько снарядов попали в многоэтажный дом по ул.Донецкой, разрушив жилые квартиры. Трое людей погибли на месте, еще четверо тяжело ранены», - сообщает Москаль.

По его словам, среди раненых двое детей - 5 лет и 6 месяцев.

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Также председатель ОГА напоминает, что несколько недель назад террористы разрушили из “Градов” один из корпусов школы в Тошковке. Тогда чудом никто не погиб, потому что учителя отпустили детей домой.

«Теперь, к сожалению, не обошлось без жертв. В Тошковке не дислоцируются подразделения украинских силовиков, обстреливать село, да еще и из “Градов”, нет никакого смысла. У меня нет слов, чтобы охарактеризовать этих нелюдей с ЛНР, которые расстреливают мирное население», - сообщил Москаль.