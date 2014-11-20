Европа недооценила степень тяжести ситуации в Украине – ПАСЕ

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Украина переживает серьезный гуманитарный кризис из-за конфликта в восточных регионах. Я убежден, что степень и тяжесть этого кризиса не в полной мере оценили в Европе и вообще недооценили во многих странах Западной Европы", - заявил Шеридан.

Джим Шеридан посетил Киев и Харьков 17-18 ноября для изучения проблем внутренних переселенцев с Донбасса, а также - из Крыма.

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В апреле ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и запретила россиянам занимать руководящие должности в ПАСЕ до конца года из-за аннексии Крыма Россией. Кроме того, российской делегации запрещено участвовать в миссиях наблюдателей на выборах.

Позже появилась информация о том, что Россия намерена выйти из состава ПАСЕ.