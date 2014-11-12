СМИ: Россия может окончательно выйти из состава ПАСЕ

Как сообщает DW.DE, президент ПАСЕ Анн Брассер поедет в Москву на встречу с председателем госдумы Сергеем Нарышкиным. В пресс-службе ассамблеи уклончиво сообщили, что этот визит нужен для "продолжения диалога, который продолжается".

Однако источник DW.DE в секретариате ПАСЕ сообщил, что цель поездки Анн Брассер - убедить руководство госдумы не выходить из состава ПАСЕ. А такое решение принципиально Москвой якобы уже принято.

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Напомним, в апреле российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса до января 2015 года за аннексию Россией Крыма. Формально в начале следующего года российская делегация автоматически получает право голоса в ПАСЕ. "Однако уже сейчас можно утверждать, что полномочия российской делегации вновь станут предметом рассмотрения на январской сессии", - сказал источник DW.DE.

Согласно процедуре, для этого в первый день пленарного заседания, когда проходит подтверждение полномочий всех 47 делегаций, минимум 30 депутатов из 5 стран должны подвергнуть сомнению полномочия российской делегации. Работник секретариата убежден, что такая инициатива на открытии сессии будет озвучена, поскольку за это время "Россия не сделала ничего для того, чтобы выполнить рекомендации апрельской резолюции, в результате принятия которой ее депутатов лишили права голоса".

Тем временем глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков еще в августе заявлял, что "если санкции против России в ассамблее продолжатся, то он не видит причины, по которой российская делегация будет принимать участие в деятельности ПАСЕ в 2015 году". А это фактически будет означать выход российской делегации из состава ПАСЕ.

Между тем, 27 ноября в Москву поедет и генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. И хотя в пресс-службе Совета Европы отказались раскрывать детали встреч генсека в РФ, можно предположить, что Турбьерн Ягланд также будет убеждать россиян не выходить из ПАСЕ.