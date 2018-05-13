На Евровидении-2018 назвали лучшего композитора и самую артистичную певицу

16:43, 13 мая 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как пишет Страна.ua, об этом сообщает официальный канал песенного конкурса на YouTube.

Приз композиторов получила группа EQUINOX из Болгарии с песней "Bones". Музыкантов оценили за лучшую композицию с особым вниманием к оригинальности и национальной идентичности в музыке и лирике.

Пресса выбрала своих победителей, которыми стал дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy".

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Приз за артистизм вручают по итогам голосования комментаторов из всех стран. Победителем стала певица из Кипра Елени Фурейра с песней "Fuego".

Премия Марселя Безансона - профессиональная награда для участников песенного конкурса Евровидение. Первое награждение состоялось в 2002 году в Эстонии.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение-2018#Евровидение в Португалии