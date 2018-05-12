ФСБ сообщила о задержании двух украинских рыбаков без документов в Азовском море

По версии ФСБ, они осуществляли «незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского».

Пограничники задержали в Азовском море маломерное судно с двумя рыбаками без документов, их доставили в порт Ейска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Рыбаки были задержаны 10 мая. По версии ФСБ, они осуществляли «незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского».

У задержанных не было никаких документов, их доставили в порт Ейска. Гражданство рыбаков в ФСБ не уточнили.

Ранее украинская Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что двое украинских рыбаков, пропавших в Азовском море, вероятно, задержаны российскими пограничниками. Как сообщили в ГСЧС, 11 мая жена одного из рыбаков позвонила в Нацполицию Украины и рассказала о том, что ее мужа и товарища задержали.