Порошенко наградил орденом ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного, внук которого погиб на Донбассе

10 мая ветерану из Запорожья исполнилось 100 лет.

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении орденом «За мужество» III степени участника Второй мировой войны 1939-1945 годов Ивана Залужного.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Есть люди эпохи. Один из таких - Иван Аникиевич Залужный. Благодарю Вас, что защищали Украину тогда и защищаете ее теперь. Благодарю Вас за подвиг, за Вашу патриотическую позицию и за то, что вдохновляете новое поколение защитников Украины», - отметил Порошенко.

Ветеран получил награду за личное мужество и самоотверженность, проявленные в период Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

Как сообщает пресс-служба президента, 10 мая глава государства позвонил и поздравил Залужного со столетием.

Ранее президент также встречался с ветераном в Запорожье, где они вместе почтили память погибших украинских защитников.

В августе 2014 года внук Ивана Залужного - офицер Иван Гутник-Залужный был убит российско-террористическими войсками на востоке Украины. Военный посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.