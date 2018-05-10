Melovin “зажег” на сцене второго полуфинала Евровидения-2018 (видео)

Melovin с песней "Under the Ladder" выступил в Лиссабоне под 18-м номером.

Представитель от Украины Melovin выступил во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Об этом сообщает УНИАН.

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Melovin с песней "Under the Ladder" выступил в Лиссабоне под 18-м номером, завершив выступления конкурсантов во втором полуфинале.

Зрителей, а судей накануне Евровидения, украинский певец удивлял и покорял большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано.

Видео: Eurovision Song Contest

Напомним, во втором полуфинале Евровидения-2018 участвуют 18 стран, и только 10 из них попадут в финал конкурса, который состоится в эту субботу, 12 мая.

Melovin (Костя Бочаров) принимал участие в 2017 году в Нацотборе, в финале конкурса набрал наибольшее количество зрительских голосов, однако от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

В 2018 году он снова попробовал свои силы, и с песней "Under the Ladder" и теперь представляет Украину в столице Португалии - Лиссабоне.