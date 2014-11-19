Почти 60% украинцев думают, что ситуация в стране улучшится после выборов в ВР – опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования относительно поствыборных настроений населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-13 ноября.

Как отмечается, за три месяца до выборов людей, которые ожидали перемен к лучшему после выборов в парламент, было 46%.

Согласно последним исследованиям, половина респондентов считает, что новоизбранный парламент будет более эффективным, по сравнению с предыдущим составом Верховной Рады, треть считает, что ничего не изменится, и лишь 7% полагают, что новый парламент будет менее эффективным, чем предыдущий.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшее воскресенье, то, согласно полученным результатам опроса, 24,5% респондентов (среди тех, кто будет принимать в них участие и определился с выбором) проголосовали бы за партию «Народный Фронт», 23,5% - за «Блок Петра Порошенко», 12,7% - за объединение «Самопомич», почти 9% - за Оппозиционный блок, 7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 6,1% - за ВО «Батькивщина». Остальные партии не преодолели бы избирательный барьер ВО «Свобода» - 4,4%, Коммунистическая партия - 3,3%, «Сильная Украина» - 2,7%, «Правый сектор» - 2,1%, «Гражданская позиция» - 1,7%.

Согласно данным ноябрьского опроса, среди возможных форматов коалиции наибольшей поддержкой пользуются «Блок Порошенко - Народный Фронт - Самопомич - Радикальная партия - Батькивщина» (19%) и «Блок Порошенко - Народный Фронт - Самопомич» (17%), на третьем месте формат: «Блок Порошенко - Народный Фронт» (12%). Наименьшей поддержкой пользуются форматы «Блок Порошенко - Народный Фронт - Самопомич - Батькивщина» (9%) и «Блок Порошенко - Оппозиционный блок» (5%). Зато 20% опрошенных не поддерживают ни один из этих форматов, каждый шестой - не определился.

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Большинство из опрошенных - 50% - видят премьер-министром Украины после выборов 26 октября Арсения Яценюка, значительно меньше - Юрия Бойко (6%), Андрея Садового (5%), Владимира Гройсмана (4%), Юлию Тимошенко (4%), Олега Ляшко (3%), Сергея Тигипко (1%).

Председателем новоизбранной Верховной Рады видят Александра Турчинова (22%), Владимира Гройсмана (9%) и Владимира Литвина (8%). Кроме того, по 5% видят председателем парламента Олега Ляшко и Юлию Тимошенко, 4% - Юрия Луценко, 3% - Юрия Бойко, 2% - Анну Гопко.

Согласно результатам исследования, 56% респондентов считают, что парламентские выборы 26 октября были скорее свободными и честными, зато 28% считают, что выборы были, скорее, несвободными и нечестными, каждый шестой - не определился.

Социологи отмечают, что среди тех, кто принимал участие в выборах, абсолютное большинство - 75% - считают их свободными и честными. Тогда как среди респондентов, которые на выборах не голосовали, большинство - 60% - считают их скорее несвободными и нечестными.

В рамках исследования опрошено 2 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face).