Скандал вокруг "Интера": "Нацкорпус" пришел к каналу "напомнить", что в стране идет война (фото, видео)

Участники митинга требуют не транслировать праздничный концерт к 9 мая.

Возле телеканала «Интер» на улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева проходит акция «Национального корпуса», к которой присоединились около 70 человек.

Об этом говорится на официальной странице Нацполиции Киева.

Активисты на фасаде здания расклеили листовки с проукраинскими лозунгами. В частности, на открытках написано "Сделаем "Интер" патриотическим", "Сделаем "Интер" украинским" и "Интер" будет наш".

Само помещение телеканала выглядит закрытым. Ситуация спокойная.

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«Полиция охраняет общественный порядок и своим присутствием обеспечивает защиту от радикальных и провокационных действий. Правоохранители будут реагировать на любые нарушения и действовать в соответствии с действующим законодательством», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В то же время на официальной странице Нацкорпуса в Facebook написано: «Сегодня, 9 мая, представители Национального Корпуса и Национальных Дружин пришли под стены телеканала "Интер" сказать о том, что праздничный концерт к 9 мая с пропагандистскими лозунгами - это пощечина всей стране и прежде всего украинским патриотам. Мы пришли напомнить руководителям канала о том, что в стране идет война", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.