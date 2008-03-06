В Крыму продолжает расти численный перевес женщин над мужчинами

В Автономной Республике Крым продолжает расти численный перевес женщин над мужчинами.

На 1000 крымчанок в настоящее время приходится лишь 844 крымчанина, причем в городе это соотношение ниже, чем в сельской местности, сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Крыму.

Всего на полуострове проживает свыше миллиона женщин (всего в Крыму более 1,9 млн. жителей – УНИАН).

«Средний возраст женщин составил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин», - говорится в сообщении.

Средняя продолжительность жизни крымчанок составила 74 года, она на 12 лет превысила среднюю продолжительность жизни мужчин-крымчан.

Управление статистики Крыма также сообщает, что на полуострове зарегистрировано 74 долгожительницы в возрасте 100 лет и старше.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан.