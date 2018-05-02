Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: на Куликовом поле между оппонентами происходят словесные перепалки

Возле здания Дома профсоюзов установлен стенд с фотографиями людей, погибших во время беспорядков 2 мая 2014 года.

В Одессе на Куликовом поле на данный момент собралось несколько сотен митингующих, между проукраинскими активистами и сторонниками антимайдана происходят словесные перепалки.

Как передает корреспондент УНИАН, возле расположенного здесь здания Дома профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года погибли люди, установлен стенд.

На нем расположены фотографии погибших и надпись: «Памяти погибшим 2 мая». Возле здания – большое количество цветов, которые приносят все желающие.

На площади находятся проукраинские активисты, в частности, бывший лидер местного «Правого сектора», руководитель общественной организации «Небайдужи» Сергей Стерненко, Игорь Бею и другие. На их присутствие агрессивно реагирует часть собравшихся, которые утверждают, что эти люди якобы являются провокаторами и требуют, чтобы полиция вывела их с Куликова поля. Между оппонентами возникают локальные конфликты. В частности, некоторые сторонники антимайдана обвиняют проукраинских активистов в убийстве 48 человек в 2014 году. Они также открыто сожалеют, что во время вчерашнего покушения на активиста Стерненко, он не был убит.

В ответ проукраинские активисты интересуются у сторонников антимайдана, считают ли они Россию страной-агрессором и т. д.

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Во время одной из перепалок на активиста Бею, который оказался в гуще пророссийских граждан, напала группа пожилых женщин и, по его словам, пыталась порвать на нем одежду. Полиция вывела его из толпы.

С Куликова поля полицейские также вывели двух пророссийски настроенных женщин, которые громко ругались и угрожали, в том числе, полицейским.

Часть собравшихся (несколько десятков), в числе которых известные участники пророссийских акций на Куликовом поле, стоит ближе к стенду. Они держат в руках черные шары, на которых написано: «Одесса. 2 мая. Помним».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе усилены меры безопасностиусилены меры безопасности в связи с массовыми акциями.

Вчера в Одессе было совершено покушение на активиста Стерненко: в него стреляли из пистолета резиновыми пулями. Полиция задержала двоих подозреваемых в преступлении.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около трехсот. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В Одессе на Куликовом поле на данный момент собралось несколько сотен митингующих, между проукраинскими активистами и сторонниками антимайдана происходят словесные перепалки.

Как передает корреспондент УНИАН, возле расположенного здесь здания Дома профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года погибли люди, установлен стенд.

На нем расположены фотографии погибших и надпись: «Памяти погибшим 2 мая». Возле здания – большое количество цветов, которые приносят все желающие.

На площади находятся проукраинские активисты, в частности, бывший лидер местного «Правого сектора», руководитель общественной организации «Небайдужи» Сергей Стерненко, Игорь Бею и другие. На их присутствие агрессивно реагирует часть собравшихся, которые утверждают, что эти люди якобы являются провокаторами и требуют, чтобы полиция вывела их с Куликова поля. Между оппонентами возникают локальные конфликты. В частности, некоторые сторонники антимайдана обвиняют проукраинских активистов в убийстве 48 человек в 2014 году. Они также открыто сожалеют, что во время вчерашнего покушения на активиста Стерненко, он не был убит.

В ответ проукраинские активисты интересуются у сторонников антимайдана, считают ли они Россию страной-агрессором и т. д.

Во время одной из перепалок на активиста Бею, который оказался в гуще пророссийских граждан, напала группа пожилых женщин и, по его словам, пыталась порвать на нем одежду. Полиция вывела его из толпы.

С Куликова поля полицейские также вывели двух пророссийски настроенных женщин, которые громко ругались и угрожали, в том числе, полицейским.

Часть собравшихся (несколько десятков), в числе которых известные участники пророссийских акций на Куликовом поле, стоит ближе к стенду. Они держат в руках черные шары, на которых написано: «Одесса. 2 мая. Помним».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе усилены меры безопасности в связи с массовыми акциями.

Вчера в Одессе было совершено покушение на активиста Стерненко: в него стреляли из пистолета резиновыми пулями. Полиция задержала двоих подозреваемых в преступлении.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около трехсот. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.