На месте катастрофы Боинга обнаружили останки тел - ОБСЕ

Об этом сообщил представитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина".

"Нашли фрагменты самолета и останки погибших там, где сегодня искали. Когда самолет распался, был сильный огонь, и поэтому останки были обнаружены через столько времени", - отметил Боцюркив.

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По словам эксперта, работы на месте катастрофы должны продолжиться 17 ноября.

При этом, по его мнению, работы могут осложняться из-за возможных обстрелов или ухудшения погодных условий.