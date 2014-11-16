На месте катастрофы Боинга обнаружили останки тел - ОБСЕ
22:45, 16 ноября 2014Общество
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На месте катастрофы малайзийского самолета "Боинг 777" обнаружили останки тел.
REUTERS
Об этом сообщил представитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина".
"Нашли фрагменты самолета и останки погибших там, где сегодня искали. Когда самолет распался, был сильный огонь, и поэтому останки были обнаружены через столько времени", - отметил Боцюркив.
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По словам эксперта, работы на месте катастрофы должны продолжиться 17 ноября.
При этом, по его мнению, работы могут осложняться из-за возможных обстрелов или ухудшения погодных условий.
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