Везунчики-Девы и аутсайдеры-Тельцы: что сулит гороскоп на май всем знакам Зодиака

Девы. Самый фартовый знак Зодиака в этом месяце. Дев будет преследовать успех на работе, поэтому это очень благоприятный период для того, чтобы попросить повышения зарплаты или вообще сменить работу.

Астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018. Звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам и Стрельцам. В то же время Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

Об этом пишет "Главред".

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Девы. Самый фартовый знак Зодиака в этом месяце. Дев будет преследовать успех на работе, поэтому это очень благоприятный период для того, чтобы попросить повышения зарплаты или вообще сменить работу. Для этого знака май будет очень благоприятным в плане финансов. Если вы писатель или давно работаете над диссертацией, то в этом месяце могут сложиться блестящие предпосылки издания ваших трудов. Также Девам будет фартить во время сдачи экзаменов, поступления в высшие учебные заведения и на защите дипломов и кандидатских работ.

Близнецы. Звезды также благосклонны к этому знаку в мае. Близнецам будет везти в открытии новых дел и компаний. Вам не стоит бояться начать что-то с нуля, поскольку любое начинание будет успешным. Если Близнецы планировали переезд, смену места жительства или открытие компании за границей, то май – очень благоприятное для этого время. Также месяц удачный для расширения бизнеса или поля деятельности.

Рыбы. Еще одни везунчики мая — Рыбы. Расположение планет сулит Рыбам удачу в семейных делах. В этот период они могут помириться и наладить связи, даже с теми родственниками, с кем уже были прерывистые отношения. Также в мае этот знак может смело покупать недвижимость, особенно во второй половине месяца. В мае на помощь Рыбам могут прийти друзья и оказать всяческую протекцию в делах, например, устроиться на хорошую работу.

Стрельцы. Стрельцам звезды также сулят успешный месяц.Так, представители этого знака могу выиграть длительное судебное разбирательство. Май будет блестящим временем для продвижения себя, поэтому Стрельцам рекомендуется в этом месяце вести активную социальную жизнь, чаще выходить в свет. Одинокие Стрельцы могут рассчитывать на встречу второй половинки, с которыми в последствии могут получиться прочные союзы. У них легко будут складываться успешные деловые союзы и партнерские альянсы.

Тельцы. Главные неудачники мая — это Тельцы. Особенно осторожными им надо быть с финансами. В первой половине месяца Тельцов могут просто "кинуть". Тяжело этому знаку будет и психологически – возможны депрессии. Поэтому Тельцам лучше находиться в обществе, а не вести бесцельное существование.

Скорпионы. Сложная ситуация ждет в мае и Скорпионов. Так, Скорпионов в этом месяце может подвести здоровье, особенно опасны заболевания органов пищеварения и "органов любви". На работе также будут возникать трудности. В мае их могут попросту подсиживать. Это не лучшее время для выяснения отношений с коллегами по работе, иначе Скорпионов могут уволить. Кроме того, неприятности могут подстерегать Скорпиона в отношениях с партнерами и родственниками.

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Водолеи. Не очень благоприятная ситуация сложится в мае у Водолеев. Представителям этого знака во второй половине месяце стоит быть осторожными на дороге - есть риск травм, переломов, особенно нужно следить за головой. Если вы мотоциклист, то железного коня лучше пока не использовать. В тоже время май - лучшее время для занятий спортом. Звезды не рекомендуют Водолеям менять вид деятельности или переходить на новую работу - риск может оказаться неоправданным.

Львы. Львов также ожидает тяжелый месяц. Крайне высок риск увольнения или понижения в должности. В мае Львы будут способны разругаться со всеми, поэтому им лучше не ввязываться в конфликты. У Львов-руководителей также все будет непросто: у них могут возникать конфликты с подчиненными, что может повлечь за собой забастовки.

Козероги. Для Козерогов май будет более-менее нейтральным — без особых успехов и провалов. Первую половину месяца январским Козерогам следует быть осторожными, есть риск травм. Вторая половина месяца может быть весьма удачной, особенно у тех, кто решиться открыть свой бизнес. Весь месяц Козерог будет как на волнах: то хорошо, то не очень.

Раки. Представители этого знака также могут ждать нейтрального месяца. Критическая ситуация может возникнуть во второй половине месяца - есть опасность неожиданных катастроф, ДТП. Прислушайтесь к своей интуиции, если внутренний голос вам говорит, что лучше не рисковать и никуда не ехать, то лучше действительно никуда не ехать. Также во второй половине месяца Ракам лучше воздержаться от каких-то авантюрных финансовых вложений.

Весы. Весам стоит быть осторожными в первой половине месяца в семейных делах - есть риск разругаться с близкими. В это время у них будет не очень хороший эмоциональный фон. Во второй половине мая представителям этого знака звезды сулят бурные романы и активную сексуальную жизнь. У Весов появится много энергии, поэтому они могут удариться в моду, искусство, спорт.

Овны. Первая половина месяца будет не очень хорошей, поэтому ее лучше тихо пересидеть. Так, могут возникнуть проблемы с начальством. Излишняя импульсивность может толкнуть Овна в этот период на массу ошибок. А вот во второй половине месяца Овнам можно строить бизнес-планы на целый год вперед, задумывать масштабные бизнес-проекты и начать реализовывать их, и у них все будет удачно складываться.