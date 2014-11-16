Боевики хотят открыть свой "банк" на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«В Донецкой области террористы намерены с 17 ноября открыть новое банковское учреждение в замен сети одного из украинских банков», - сказал Лысенко.

При этом он призвал население, которое находится на подконтрольных террористам территориях Донбасса, не доверять личные средства таким финансовым учреждениям.

Читайте также В Донецке террористы захватили отделения «Укргазбанка» - милиция«Предостерегаем жителей, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, не доверять свои средства бандитам, поскольку такие учреждения не будут иметь в своей деятельности никаких законных оснований», - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Донецке боевики захватили помещение ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) и завладели имуществом банка.