В оккупированном Крыму адвокат заявил в полицию об исчезновении харьковчанина Стешенко

Стешенко задержали 12 апреля на пункте пропуска «Чонгар» на въезде в аннексированный Россией Крым.

Адвокат Айдер Азаматов заявил в полицию аннексированного Россией Крыма об исчезновении харьковчанина Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.

Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии, проекта Радио Свобода.

Читайте такжеНа админгранице с оккупированным Крымом задержали доверенное лицо Путина

«Это заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят», - сказал Азаматов.

12 апреля активисты из общественной инициативы «Крым SOS» со ссылкой на мать украинского харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска «Чонгар» на въезде в аннексированный Россией Крым.

По информации активистов, 14 апреля адвокат Стешенко в поисках своего подзащитного посетил пограничное управление ФСБ России в Крыму в Симферополе. Сотрудники управления подтвердили, что Стешенко находится у них, а затем ФСБ России начала отрицать задержания харьковчанина.

В сентябре 2017 года ООН заявили, что ситуация в сфере прав человека в Крыму «значительно ухудшилась из-за российской оккупации». В частности, наблюдатели задокументировали аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки.