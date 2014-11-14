Джемилев: крымских татар будут массово призывать в армию России – BBC

По словам Джемилева, под угрозу попадают даже те крымские татары, которые не получали российских паспортов, передает BBC Украина.

"Понятно, что служить в российской армии они не будут. Скорее, расчет идет на изгнание татар из Крыма", - считает Мустафа Джемилев.