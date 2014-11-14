Джемилев: крымских татар будут массово призывать в армию России – BBC

21:13, 14 ноября 2014
Общество
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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что сейчас крымских татар массово берут на военный учет, а с 1 января начнется призыв в российскую армию.

УНІАН

По словам Джемилева, под угрозу попадают даже те крымские татары, которые не получали российских паспортов, передает BBC Украина.

"Понятно, что служить в российской армии они не будут. Скорее, расчет идет на изгнание татар из Крыма", - считает Мустафа Джемилев.

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