Джемилев пророчит пропутинскому движению крымских татар "мусорный ящик"

Он считает, что его ждёт участь подобных организаций, создаваемых во времена спикерства в Крыму Леонида Грача, сказал он в комментарии для Крым.Реалии.

«Я подробности не знаю, но это примерно то же самое из серии Совета акшакалов (совет из лояльных крымскотатарских активистов, созданный во времена спикерства Леонида Грача.–ред.), «Къырым бирлиги» и тому подобное. Через некоторое время оно (движение) тоже будет в мусорном ящике. Поэтому придавать значения этому не стоит. Наш народ в политическом плане зрелый, мы это уже проходили», – сказал Джемилев.

В самом Меджлисе считают, что создание таких движений зачастую преследует цель сформировать некую альтернативу органам национального самоуправления – Меджлису, Курултаю.

Читайте такжеВ Севастополе совещание по вопросам национальностей провели без украинцев «У меня лично каких-либо опасений насчет существования общественного движения «Къырым» пока нет. Все зависит от того, какие действия они будут предпринимать. Либо проявят себя, как некоторые общественные организации, говорившие о честном взаимодействии и сотрудничестве с властью», – сказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

О создании общественного движение крымскотатарского народа «Къырым» ранее сообщил «вице-премьер» Крыма Ремзи Ильясов. По его информации, движение будет сформировано до конца текущего года, а съезд планируется провести в середине декабря, после чего движение собирается распространить свою деятельность за пределами республики и Севастополя – в восьми регионах России.

Ильясов отметил, что новое движение не противопоставляет себя Меджлису и будет работать с властями Крыма и федеральными властями России для решения проблем крымских татар.