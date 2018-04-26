Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без воды: адреса
Из-за утечки воды из колодца на проезжей части на улице Михаила Грушевского в центре Киева, жители десятков домов в Печерском районе столицы остались без водоснабжения.
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Как сообщили в пресс-службе Киевводоканала, к 7.00 утечка была ликвидирована, однако бригады продолжают работать над ликвидацией 13-ти повреждений сетей холодного водоснабжения.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
ул. Военный проезд, 6, 8, 8-А;
Железнодорожное шоссе, 9, 13, 25, 31, 39, 45-А, 47, 49, 51, 57, 61;
ул. Бойчука, 36, 40-А;
бул. Дружбы Народов, 6, 6-А, 6-Б, 8, 4, 10, 10-А, 12-А;
ул. Грушевского, 5, 12, 16-А.
Как сообщал УНИАН, в Киевводоканале предупредили также о отключении на этой неделе водоснабжения в некоторых районах столицы из-за проведения ремонтных работ.