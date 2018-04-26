Годовщина со дня трагедии на Чернобыльской АЭС: в городе-призраке Припять зажгли 32 свечи (видео)

Свечи символизируют время, прошедшее с момента трагедии. Организаторы акции говорят, что таким образом смогли на мгновение "оживить" город, к которому уже вряд ли когда-то вернется жизнь.

В городе-призраке Припяти сегодня, 26 апреля, ночью загорелись свечи. В полночь на центральной площади Припяти собрались бывшие жители города и работники зоны отчуждения.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН. Ровно в 1:24 - именно тогда, 32 года назад, произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции - люди зажгли 32 свечи. Они символизируют время, прошедшее с момента трагедии. Сразу после - больше сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в частности в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

ВИДЕО: Facebook Сергій Мархель

Организаторы акции говорят, что таким образом смогли на мгновение "оживить" город, к которому уже вряд ли когда-то вернется жизнь.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий. Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю годовщины Чернобыльской трагедии.

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей ...», - подчеркнул Порошенко.

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«И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная Чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», - добавил он.

Как сообщалось, что уровень радиационной безопасности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существенно повышается.