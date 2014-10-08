Наблюдательнаая миссия ОБСЕ в Украине продлена на шесть месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе заявил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Наш мандат длился 6 месяцев. На данный момент наша миссия продлена еще на 6 месяцев по решению всех 57 стран-участниц миссии. В нашем мандате - два основных момента: наблюдать и информировать страны-участницы о результатах наших наблюдений, а также облегчать диалог», - сказал Боцюркив.

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Он добавил, что члены миссии также мониторят «гуманитарную ситуацию с переселенцами с востока, а также вопросы, связанные с безопасностью и правами человека».

«Мы планируем присутствие миссии на территории 10 городов, и расширить количество наблюдателей до 300 человек», – сказал спикер.

Как отметил, заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, «у нас есть возможность увеличить число наблюдателей до 500 человек, сейчас миссия приняла решение о расширении штата».

«Большинство, 350 из 500, направят на восток страны. Я хочу подчеркнуть, что наблюдательная миссия будет продолжена по всей Украине, в том числе в Одессе», - сказал Хуг.