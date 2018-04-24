Жена Омеляна показала фото новорожденной дочери

Дочь Омеляна назвали Анной, девочка родилась в США.

Жена министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, дизайнер Светлана Бевза показала дочь, которая родилась 20 апреля в США.

Фото малышки она опубликовала в Instagram. "Сладкий поцелуй | когда Марк встретил Анну", - говорится в подписи к снимку, на котором запечатлен сын Марк с сестрой.

Как сообщал УНИАН, у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь в США. Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.

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Омелян заявил, что рождение его дочери на территории США не было запланировано преждевременно, и в ближайшее время новорожденная девочка по имени Анна будет зарегистрирована в украинском консульстве как гражданка Украины.

Чиновник в Facebook сообщил, что его семье «повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который предоставляет возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования». Однако позже этот пост был удален.

СМИ сообщали, что бесплатно родившая в США жена Омеляна минимум два раза нарушила американские законы.