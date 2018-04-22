Омелян объяснил, почему его жена рожала дочь в Нью-Йорке

Министр заверил, что очень скоро его новорожденную дочь зарегистрируют как гражданку Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что рождение его дочери на территории США не было запланировано преждевременно, и в ближайшее время новорожденная девочка по имени Анна будет зарегистрирована в украинском консульстве как гражданка Украины.

Как рассказал министр в Facebook, в феврале его жена Светлана вылетела в Нью-Йорк для участия в Нью-Йоркской неделе моды, где она за собственные средства представляет свой бренд.

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«Так случилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме», - утверждает украинский чиновник.

Омелян также рассказал, что его семье «повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который предоставляет возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования».

По словам Омеляна, он сам и его жена имеют только украинские паспорта.

«Относительно детей: Марку - 3 года 10 месяцев, Анне - 2 дня. Марк сразу после рождения был зарегистрирован гражданином Украины в нашем консульстве в Нью-Йорке, Анна тоже пройдет эту процедуру в ближайшие недели. Они проживают с нами, будут ходить в школу в Украине, жить и работать в Украине. Старший сын, Северин, которому скоро будет 18, тоже после окончания университета хочет работать в Украине», - указал министр.

Омелян отметил, что его дети «воспитаны в патриотическом духе», и он бы очень хотел, чтобы ничто не перебило им желания работать в Украине.

Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.