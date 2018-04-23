Бесплатно родившая в США жена Омеляна минимум два раза нарушила американские законы – СМИ

Живущая в США журналистка объяснила, почему жена министра инфраструктуры нарушила американские законы.

Жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна, бесплатно родившая дочь в США, не имела на это права.

Как говорится в опубликованном на сайте rubic.us расследовании ранее жившей в Нью-Йорке журналистки, рожать бесплатно там можно только одним способом: получив страховку Emergency Medicaid для малоимущих. В таком случае роды покрывают американские налогоплательщики, в остальных случаях нужно платить.

«Малоимущими модельера Светлану Бевзу и министра Владимира Омеляна назвать нельзя — ни по украинским меркам, ни по американским», – отмечает автор, напомнив, что, по данным СМИ, Омелян, и Бевза в прошлом году вместе заработали около $ 91 400 и еще задекларировали недвижимость и сбережения на $ 200 000.

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По словам журналистки, чтобы претендовать на Emergency Medicaid, общий доход семьи из трех человек должен быть менее $ 3 395 в месяц, из четырех (вдруг супруги к своим иждивенцам причисляют и 18-летнего сына от другого брака, который живет в Швейцарии) – $ 4100. В годовом исчислении это заработок в $ 49 200 на семью. То есть малоимущей, по американским меркам, чета министра и модельера не считается.

Кроме того, как говорится в статье, чтобы претендовать на эту страховку, нужно быть жителем Нью-Йорка и подтвердить этот факт документально (например, счетами за электричество и воду). Но известно, что министр и его жена живут в Киеве.

«Выходит, если Светлана действительно рожала бесплатно в Нью-Йорке — значит, она минимум два раза нарушила американские законы, соврав про то, где она живет и сколько их семья зарабатывает», – подчеркивает автор, добавляя, что американские государственные и местные органы работают на доверии.

«Вам дают анкету, в которой вы просто отвечаете на вопросы. Правдивость никто не проверяет, вам доверяют. Но если вы попадете под выборочную проверку и окажется, что вы соврали — мало не покажется. За манипуляции социальной помощью в США сажают», – объясняется в материале.

Автор статьи предлагает украинским журналистам сделать запрос в департамент здравоохранения Нью-Йорка и уточнить наверняка, не обращалась ли к ним за помощью малоимущая Светлана Бевза.

«Потому что эта “бесплатная страховка” и весь алгоритм ее получения рассчитан на бедных женщин в нужде, часто нелегалок, черных или латиноамериканок, которые едва говорят на английском, не имеют образования, годами живут и работают в США на самых грязных и тяжелых работах и реально нуждаются в помощи. Не на помощь украинским модельерам в Нью-Йорке», – отмечает автор.

Как сообщал УНИАН, у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь в США. Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.

Омелян заявил, что рождение его дочери на территории США не было запланировано преждевременно, и в ближайшее время новорожденная девочка по имени Анна будет зарегистрирована в украинском консульстве как гражданка Украины.

Чиновник в Facebook сообщил, что его семье «повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который предоставляет возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования». Однако позже этот пост был удален.