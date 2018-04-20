У министра инфраструктуры Украины родилась дочь

Сообщая о рождении дочери, министр написал, что "ждал ее очень давно".

У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь.

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Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook. "Девочка! Спасибо Светлане Бевзе за дочку. Я ее ждал очень давно!", - написал Омелян.

Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Виктория Пташник пришла на работу в Раду на последних днях беременности. Как член комитета по вопросам экономической политики она представляла законопреокт о защите экономической конкуренции.