У министра инфраструктуры Украины родилась дочь
10:13, 20 апреля 2018Общество
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Сообщая о рождении дочери, министр написал, что "ждал ее очень давно".
О рождении дочки Омелян сообщил в соцсети / фото УНИАН
У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь.
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Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook. "Девочка! Спасибо Светлане Бевзе за дочку. Я ее ждал очень давно!", - написал Омелян.
Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.
Как сообщалось, внефракционный народный депутат Виктория Пташник пришла на работу в Раду на последних днях беременности. Как член комитета по вопросам экономической политики она представляла законопреокт о защите экономической конкуренции.
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