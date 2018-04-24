Свидетель кровавого ДТП в Харькове: Зайцева ехала быстро, точно горел не зеленый

17-летний Алексей Шапошников был одним из тех, кто поднимал перевернувшийся Lexus.

17-летний свидетель жуткой аварии в центре Харькова рассказал, что Lexus Елены Зайцевой ехал быстро и не на зеленый сигнал светофора.

Об этом Алексей Шапошников сообщил во время сегодняшнего заседания суда, передает NewsRoom.

"Перед случившимся я шел в сторону Сумской. Увидел, что быстро едет машина, при этом точно горел не зелёный. Touareg на Бурсацком спуске начинал двигаться на желтый", - рассказал подросток.

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По словам парня, сам момент удара он не видел и не слышал звуковых сигналов, которые якобы подавала Зайцева. Ориентировочную скорость автомобиля свидетель оценил как 100 километров в час. После случившегося подросток вместе с несколькими очевидцами подбежал к автомобилю Lexus и помог перевернуть его.

Кроме того, на сегодняшнем судебном заседании выступил еще один свидетель - контролер торгового комплекса Жан Минасян. Парень рассказал, что не видел момент столкновения, но отчетливо слышал звуковой сигнал. Вместе с тем очевидец не смог указать, кто из водителей его подавал.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.