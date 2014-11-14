Нацбанк хочет запретить банкирам употреблять наркотики и алкоголь

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"На фоне динамичного развития мирового рынка и появления новых инвестиционных инструментов все более актуальным становится вопрос этического поведения участников рынка. Во многих развитых странах адаптированы и рекомендованы для использования в работе так называемые кодексы этического и профессионального поведения участников рынка", – говорится в сообщении.

Как отмечается, соблюдение участниками рынка стандартов этического и профессионального поведения укрепляет доверие инвесторов и положительно влияет на развитие рынка, повышает его прозрачность.

"Игра на деньги или заключение пари между уполномоченными дилерами участников рынка строго запрещены. Руководству участников рынка рекомендуется ввести в действие четкую политику контроля за такой деятельностью, которая должна быть изложена в письменной форме", – говорится в проекте кодекса поведения.

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Регулятор также рекомендует осуществлять строгий административный контроль за проявлениями мошенничества с целью его предупреждения.

"Уполномоченным работникам участников рынка запрещено заключать соглашения и осуществлять любые другие операции в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и под воздействием других веществ. Руководство учреждений обязано разработать и четко разъяснить порядок действий при обнаружении лиц, злоупотребляющих такими веществами", – отмечается в проекте документа.