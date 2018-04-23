Третьяков: «Соцзащита ветеранов станет качественнее благодаря профильному министерству»

Министерство по делам ветеранов — это, прежде всего, инструмент для построения в Украине эффективной системы социальной защиты ветеранов и участников боевых действий — по аналогии с давно работающими в США, Австралии, Канаде, Хорватии. Об этом в своей статье для «Зеркала Недели» написал народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

«Причина, почему этот инструмент понадобился, проста: ныне действующая система соцзащиты украинских ветеранов забюрократизирована, хаотична, и, как следствие, неэффективна. Сотни тысяч человек имеют статус участника боевых действий, но не получают должного внимания со стороны государства. Поэтому откладывать решение этой проблемы на потом было бы недальновидно и попросту безответственно. Нужна четкая государственная стратегия преодоления кратко- и долгосрочных последствий российской агрессии. А эти последствия есть и будут», - подчеркнул народный депутат.

По мнению Третьякова, создание профильного министерства - единственный способ оптимизировать процессы, происходящие сейчас в сфере соцзащиты ветеранов.

«Вопросами социальной защиты ветеранов и участников боевых действий на сегодняшний день занимаются 20 министерств и ведомств, а также органы местного самоуправления. В итоге ни одно из них не несет полной ответственности, а страдают от этого ветераны и члены семей погибших. Необходимо создать один государственный орган, несущий ответственность за эффективную реализацию государственной стратегии социальной защиты ветеранов. О том, что именно такой путь является эффективным и конструктивным, свидетельствует и международный опыт», - отметил он.

По мнению Третьякова, создание Министерства по делам ветеранов также обеспечит должный контроль над выполнением бюджетных программ и существенно упростит процедуры по оформлению документов и получению льгот — ведь все вопросы по социальному обеспечению участников АТО и членов семей погибших будут решаться в одном ведомстве. А также позволит системно подойти к решению вопроса социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей.