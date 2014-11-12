В Полтавской области браконьеры убили директора лесхоза, протаранив его авто
10 ноября при проведении рейда по охране охотничьих угодий на территории Лубенского лесхоза Полтавского ОУЛМГ трагически погиб директор предприятия Тарас Охрименко.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Гослесагентства. По их данным, погибший, вместе с главным охотоведом Андреем Мосийчуком, осматривая территории на служебной «Ниве», неожиданно обнаружили браконьеров, передвигавшихся на джипе.
Неизвестные лица, которые охотились на дичь, чтобы не попасться, спровоцировали столкновение двух автомобилей. В результате сильного удара директор ГП «Лубенский лесхоз» Тарас Охрименко погиб на месте происшествия, главному охотоведу удалось спастись. Сейчас потерпевший с травматическими ранениями находится в больнице. Злоумышленники остались невредимыми, только водитель джипа получил телесные повреждения.
Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Правоохранительными органами ведется досудебное расследование.
Читайте такжеМилиция задержала 11 граждан, которые незаконно проникли в зону отчуждения на охоту«После этого трагического случая, нужно усилить в области рейдовые бригады работниками Министерства внутренних дел, экологической инспекции. Чтобы совместно с правоохранительными органами проводить охрану государственного лесного фонда»,- отметил Юрий Тараненко, начальник Полтавского ОУЛОХ.
Лесоводы всей Украины выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. На поддержку семьи погибшего будет открыт карточный счет, на который все желающие смогут перечислять помощь.
33-летний Тарас Охрименко всю свою жизнь посвятил лесной отрасли. Начал с должности охотоведа Лубенского гослесхоза. В течение пяти лет с 2005 по 2010 работал главным охотоведом ГП «Лубенское лесное хозяйство», а с 2010 по 2011 год был главным лесничим этого же предприятия. Последние три года занимал должность директора ГП «Лубенское лесное хозяйство».