В Полтавской области браконьеры убили директора лесхоза, протаранив его авто

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Гослесагентства. По их данным, погибший, вместе с главным охотоведом Андреем Мосийчуком, осматривая территории на служебной «Ниве», неожиданно обнаружили браконьеров, передвигавшихся на джипе.

Неизвестные лица, которые охотились на дичь, чтобы не попасться, спровоцировали столкновение двух автомобилей. В результате сильного удара директор ГП «Лубенский лесхоз» Тарас Охрименко погиб на месте происшествия, главному охотоведу удалось спастись. Сейчас потерпевший с травматическими ранениями находится в больнице. Злоумышленники остались невредимыми, только водитель джипа получил телесные повреждения.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Правоохранительными органами ведется досудебное расследование.

Читайте такжеМилиция задержала 11 граждан, которые незаконно проникли в зону отчуждения на охоту«После этого трагического случая, нужно усилить в области рейдовые бригады работниками Министерства внутренних дел, экологической инспекции. Чтобы совместно с правоохранительными органами проводить охрану государственного лесного фонда»,- отметил Юрий Тараненко, начальник Полтавского ОУЛОХ.

Лесоводы всей Украины выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. На поддержку семьи погибшего будет открыт карточный счет, на который все желающие смогут перечислять помощь.

33-летний Тарас Охрименко всю свою жизнь посвятил лесной отрасли. Начал с должности охотоведа Лубенского гослесхоза. В течение пяти лет с 2005 по 2010 работал главным охотоведом ГП «Лубенское лесное хозяйство», а с 2010 по 2011 год был главным лесничим этого же предприятия. Последние три года занимал должность директора ГП «Лубенское лесное хозяйство».