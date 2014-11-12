Поздняя осень и завтра продолжит окутывать Украину туманами и дымкой

В течение дня ожидается +4+10 градусов, в западных областях и на юге до +7+12 градусов, сообщает Opogode.ua.

Местами ожидается изморозь.

В западной части предполагается туман, местами туманы. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, днем +7+12 градусов.

В северных областях - туманы, морось. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, днем +4 +10 градусов.

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В центральных областях ожидается облачная погода с туманами и моросью. Температура воздуха ночью 3-9 тепла, днем +5+10 градусов.

На востоке Украины - без существенных осадков, местами туман и туманы. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +4+9 градусов.

В южной части существенные осадки маловероятны, однако возможны туманы и морось. Температура воздуха ночью +5+10, днем +10+15 градусов.

В Киеве 13 ноября - облачно, туманы, морось. Температура воздуха ночью 0 + 3, днем +6+9 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.