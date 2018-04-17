Поместная церковь в Украине может появиться уже летом: Порошенко просит Раду поддержать обращение к Константинополю

Президент Украины надеется, что соответствующее решение может быть принято к 1030-летию крещения Руси, которое отмечается 28 июля.

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду поддержать обращение к Вселенскому патриарху по созданию единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом он сказал во время встречи с главами фракций парламента.

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"К его Святейшеству необходимо обращение и руководителя государства, и церковных иерархий. Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томаса (церковного указа, - ред.) относительно Украинской поместной автокефальной православной церкви, и просил бы вас, уважаемые коллеги - потому что есть вещи, которые нас точно объединяют, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее", - указал президент.

"И с вашего разрешения я обращение президента и церковных иерархов передам его Всесвятейшеству Вселенскому патриарху для того, чтобы было быстрее рассмотрено и принято соответствующее решение. Очень надеюсь, что это решение может быть принято к 1030-летию крещения Украины-Руси (28 июля, - ред)", - заявил Петр Порошенко.

Как сообщил УНИАН, Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Об этом на встрече с главами парламентских фракций сегодня сообщил президент Петр Порошенко.