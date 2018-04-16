В Украине ввели уголовную ответственность за добровольные половые отношения с лицом, не достигшим 16 лет

Соответствующие изменения в закон подписал президент Петр Порошенко.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, изменения в украинское законодательство по вопросам защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации разработаны с целью гармонизации законодательства Украины с положениями Факультативного протокола относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и Европейской социальной хартии (пересмотренной). Комитет ООН по правам ребенка в своих Заключительных наблюдениях по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка от 1995, 2002, 2007 и 2011 годов рекомендовал Украине установить четкой минимальный возраст полового совершеннолетия.

Европейский комитет по социальным правам Совета Европы в 2011 году вынес в отношении Украины окончательное заключение, в котором констатировал несоответствие практики применения пункта 10 статьи 7 «Право детей и подростков на защиту» Европейской социальной хартии (пересмотренной), что, по сути, касается неспособности Украины защищать детей от их вовлечения в проституцию и порнографию.

Законом предусмотрены изменения к ст. 155 Уголовного кодекса, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Согласно изменениям противоправные действия будут наказываться ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.

Кроме того, использование предложенного в законе возрастного критерия и отказ от применения термина «половая зрелость» резко снизит вероятность объективного обвинения, поскольку субъективная сторона этого преступления требует от виновного осознания того, что потерпевший не достиг половой зрелости.

В то же время физиологическое (половое) развитие является индивидуальным, и установление факта не достижения потерпевшей лицом половой зрелости нередко требует специальных знаний, а в отдельных случаях невозможно без проведения соответствующей экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 14 марта ВР приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации».