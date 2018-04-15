В центре Киева ко Дню анимешника состоялось Аниме-шествие 2018 (фоторепортаж)

17:04, 15 апреля 2018
Общество
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Ко Всемирному Дню анимешника состоялось торжественное шествие в центре Киева.

Участники шествия прошли от Майдана Независимости до Арки Дружбы народов. Участники держали в руках плакаты.

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Кроме того, в рамка празднования дня анимешника состоялась аниме-лотерея, конкурсы с аниме-знаний, опенингов, косплея, нарисованных к шествию плакатов, рисунков крейдочками на асфальте, и просто ламповое общение.

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Теги: #Киев#шествие