Свидетель кровавого ДТП в Харькове рассказала о возможном участнике "гонок" с Зайцевой

По ее словам, водитель красного автомобиля Mazda увидел последствия аварии и уехал.

Свидетель жуткого ДТП в центре Харькова рассказала об автомобиле, который, предположительно, мог участвовать в гонках с Еленой Зайцевой по Сумской.

Харьковчанка Таисия Помазан в суде рассказала, что перед аварией шла по переулку Мечникова, передает NewsRoom.

По ее словам, она не видела момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, но слышала звуковой сигнал Lexus. Женщина также сообщила, что один из возможных свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

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"Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал", - рассказала Помазан.

Отметим, что на видеозаписи "гонок" по Сумской, которые якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.

Всего сегодня в суде должны выступить четверо свидетелей - патрульная Ляна Теремкова, пассажир автомобиля Volkswagen Touareg Ирина Рафикова, водитель Евгений Вильховский и прохожая Таисия Помазан.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.