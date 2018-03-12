Зайцева и Дронов впервые озвучат свои версии жуткого ДТП в Харькове (видео)

Елена Зайцева признает вину, Геннадий Дронов - нет.

Свои версии трагического ДТП, в котором в Харькове в октябре прошлого года погибли шесть человек, сегодня, 12 марта, в суде должны озвучить фигуранты дела - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Суд уже заслушал показания потерпевших и родственников погибших. Большинство подали гражданские иски, требуют от подсудимых материальную компенсацию.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.