Побег опасного преступника из колонии на Житомирщине: появились новые детали истории (видео)

Как именно сбежал заключенный на Житомирщине, в колонии не рассказывают.

На Житомирщине из колонии сбежал преступник. Мужчине 29 лет, он отбывал наказание за умышленное убийство.

Отсидел две трети присужденного, а теперь - когда его поймают - увеличит свой срок еще на пять лет. Обстоятельства побега пока неизвестны. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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29-летний Александр Козел отбывал наказание за кражу и убийство знакомого - зарезал его ножом. Отсидел девять из 13 присужденных лет. Добросовестного заключенного для поощрения перевели в центр реабилитации. Здесь правила содержания менее строгие. Осужденный пробыл здесь полгода.

Как именно сбежал заключенный, в колонии не рассказывают. По словам дежурного, руководство в отъезде. В полиции тоже пока подробностей не разглашают. По факту побега открыли уголовное производство и распространили данные разыскиваемого.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о беглеце, просят звонить в полицию. Мужчина среднего телосложения, у него шрам над правым глазом, татуировка "САНЯ" на пальцах левой руки и смерть с косой на предплечье. Правоохранители отмечают - он может быть опасным.