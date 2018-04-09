Ляшко решил жениться: "к этому моменту мы шли 20 лет" (видео)

Лидер радикальной партии намерен расписаться со своей второй половиной уже второго июня.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в ближайшее время собирается расписаться со своей гражданской Женой Роситой Сайранен.

«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!», - написал политик в Facebook.

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К своей публикации Ляшко добавил видео, на котором сообщил, что они с Роситой собираются расписаться уже второго июня.

«У нас уже ребенок скоро будет расписываться, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой», - пошутил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заполнил свою декларацию - по документом у него 20,6 миллиона гривен доходов и 484 тысячи долларов наличности.