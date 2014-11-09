В Донецке продолжаются артобстрелы: разрушены дома, есть пострадавшие

В Донецке в результате артобстрелов в Куйбышевском и Киевском районах разрушены жилые дома и пострадали жители.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, начиная с 11.00 8 ноября и до 9.30 9 ноября велись артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов.

В результате попадания снарядов имеют многочисленные повреждения жилые дома по ул. Лузина, ул. Сигнальная, ул. Шахтопроходчиков. Полностью уничтожен дом по ул. 50 лет Советской Украины, а также три дома по ул. Шахтопроходчиков. На данный момент бригады ГСЧС занимаются тушением пожара вследствие попадания снаряда в жилой дом по ул. Буслаева.

Читайте такжеДонецк содрогается от взрывов – горсовет

В горсовете отметили, что сейчас данные по пострадавшим и погибшим в результате боевых действий уточняются.

По состоянию на утро 9 ноября в городе сохраняется напряженная обстановка, но системы жизнеобеспечения города работают. Общественный транспорт обеспечивает потребности граждан в перевозках - на маршруты сегодня вышло 22 автобуса большой вместимости, 77 троллейбусов и 43 трамвая.

В сообщении также отмечается, что вчера электроснабжение в Донецке восстанавливали 45 энергетиков ДТЭК в составе 18 бригад, используя 16 единиц спецтехники. Восстановлено электроснабжение больницы им. Вишневского в Ворошиловском районе и 150 многоэтажных домов в центральной части Киевского района города.