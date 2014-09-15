СМИ: На выходных в Макеевке от обстрелов пострадали жители пяти районов, один человек погиб
В течение этих выходных из-за обстрелов Макеевки Донецкой области, где ранее за время боевых действий погибли 35 человек, погиб еще один мирный житель и получили ранения несколько горожан.
Травмы различной степени тяжести получили жители квартала Химик, 762-го квартала, поселков Ханжонкове и Осипенко и 4-го микрорайона, еще один человек погиб, сообщает ТСН.
Также из-за обстрелов была обесточена Макеевская фильтровальная станция, поэтому жители города остались без водоснабжения. Также в населенном пункте были обесточены несколько трансформаторных подстанций.
Читайте такжеВ Макеевке за время боевых действий повреждено 70 многоквартирных домов и более 100 частныхВсе службы жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе горсовета Макеевки. Городской транспорт работает по сокращенному графику.
Ранее в СНБО предупреждали, что боевики готовятся ударить из "Градов" по жилым кварталам Донецка и Макеевки.