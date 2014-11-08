В Марьинке при артобстреле погибла местная жительница
22:55, 08 ноября 2014Общество
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В городе Марьинка Донецкой области в результате артобстрела, произведенного боевиками, погибла местная жительница, которая в это время находилась в собственном доме.
REUTERS
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области. Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Марьинский райотдел милиции от врача скорой помощи поступило сообщение о том, что в результате артиллерийского обстрела, совершенного террористами, в своем доме погибла 59-летняя местная жительница.
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Правоохранителями в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").
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