В Марьинке при артобстреле погибла местная жительница

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области. Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Марьинский райотдел милиции от врача скорой помощи поступило сообщение о том, что в результате артиллерийского обстрела, совершенного террористами, в своем доме погибла 59-летняя местная жительница.

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Правоохранителями в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").