Украинские военные уничтожили и повредили 4 танка, 2 БТР и 2 гаубицы террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, украинские военные открывали ответный артиллерийский огонь на обстрелы террористов, которые продолжают укреплять свои позиции.

Так, в Луганской области продолжает наблюдаться стягивание военной техники и живой силы в районы Счастья, Первомайска, Попасной и Славяносербска.

В течение суток наиболее активные обстрелы осуществлялись на Донецком направлении, в частности дважды из гранатоментов, снайперского и стрелкового оружия обстреливался Донецкий аэропорт.

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Террористы также продолжили обстрелы населенных пунктов Марьинка, Березовое, Новомихайловка, Пески, Авдеевка, Дзержинское.

На Дебальцевском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляны Никишино, Редкодуб, Дебальцево.

Возле поселка Чернухино позиции украинских военных были обстреляны из реактивных установок ”Град”.

В направлении Мариуполя из артиллерии, минометов и гранатометов украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Староигнатовка, Новоласпа, Гранитное и Заможное.

На участке между Первомайском и Луганском украинские позиции были обстреляны из реактивных установок ”Град” в районе населенных пунктов Трехизбенка и Кряковка. Ответным огнем был уничтожен минометный расчет террористов.

За прошедшие сутки пограничники отразили нападение боевиков в районе населенного пункта Благодатное Волновахского района, сказал Полевой.