С запахом смерти: журналисты выяснили, откуда берут волосы для париков и наращивания (видео)

В целях экономии подписывают договоры с моргами и срезают волосы с мертвецов.

Парики и наращивание волос - тренд среди звезд. Уже около 10 лет процедура наращивания волос является популярной и среди украинских женщин. В течение нескольких последних лет набирают популярность и парики.

Однако не часто мы задумываемся о том, откуда берут волосы для париков и наращивания. Журналисты программы "Гроши" решили разобраться в этом вопросе.

Для особо привередливых клиентов дорогие салоны предлагают даже фотографию человека, с которого были срезаны волосы, чтобы убедиться в их подлинности и качестве. Цена за такие волосы может достигать 700 долларов.

Но позволить себе такое дорогое удовольствие может не каждый, поэтому часто мы начинаем искать предложения подешевле. И здесь в работу вступают дельцы, которые зарабатывают на этом немалые деньги. В целях экономии они подписывают договоры с моргами и срезают волосы с мертвецов, после чего продают его в салоны по выгодной цене.

Такая практика настолько распространена, что в моргах уже даже не удивляются таким предложениям.