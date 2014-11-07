В Украину может вернуться 12-летняя школа

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В 2017 году должен вернуться 12-летнее образование в школе, а у учителей будет зарплата полторы тысячи долларов. Все пока на уровне обсуждения, окончательно документ примут после общественного рассмотрения.

Один из разработчиков концепции рассказал, что 12-летнее образование будет делиться на три школы. Начальная - шесть лет, три года базовая и столько же старшая школа. Она будет профильной и в отдельном помещении. Для сельских школ выдвинули отдельные требования - старшая школа может быть одна на несколько сел.

"Начальная школа должна существовать независимо от количества учеников. Базовая - когда больше 100 учеников. Для старшей нужны около 500 учеников", - заявил проректор Полтавского института последипломного педагогического образования Сергей Клепко.

Читайте такжеШкольная реформа - дискуссия не о количестве лет обучения, а о содержании образованияВ соответствии с концепцией учителя будут писать тесты. От их результатов будет зависеть, продолжит ли педагог учительствовать и какая будет у него зарплата, денег предусмотрено немало.

"К 2020 году достичь пропорции, по которой средняя зарплата учителя будет не ниже ВВП на душу населения. Если связать со стратегией Порошенко - это 18,5 тысяч долларов в год", - отметил один из разработчиков концепции Клепко.

Однако в школах в обещания главных педагогов не верят и рассказывают о том, что им приходится составлять учебные планы и учить, когда нет учебников, а также поглядывать на потолок в течение урока, не падает ли он. Да и насчет 12-летнего обучения высказываются скептически.

"Тем, кто не может учиться, и эта каторга - 10-11 класс - не нужна. Мы ходим за ними - за родителями, за детьми, чтобы они учились", - отметила сельская учительница Татьяна Шевчук.

Заместитель министра образования отмечает, что представленная концепция - еще не окончательный вариант. В ведомстве готовы всех выслушать и внести правки.

"Мы можем моделировать все что угодно, фантазировать. Но реформа происходит или не происходит в зависимости от того, что делает педагог, закрыв за собой дверь", - заявил Павел Полянский.